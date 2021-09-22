"Дніпро-1" переміг "ВПК-Агро" у Кубку України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився перемогою дніпрян з рахунком 2:1 на виїзді. За "Дніпро-1" відзначились Назарій Русин і Єгор Ярмолюк. Єдиний м'яч для "ВПК-Агро" забив Тимофій Сухар.

"Дніпро-1" тепер зіграє в 1/8 фіналу Кубка України, ця стадія запланована на 27 жовтня. Кубок України 1/16 фіналу 22 вересня "ВПК-Агро" - "Дніпро-1" 1:2 Голи: Сухар, 77 - Русин, 37, Ярмолюк, 49 21 вересня у першому матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу львівський "Рух" розгромив "Миколаїв".

В іншому матчі харківський "Металіст" переміг чернігівську "Десну".

22 вересня в 1/16 фіналу Кубка України "Олександрія" переграла у гостях "Таврію" з другої ліги. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb