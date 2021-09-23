"Металіст 1925" на останніх хвилинах вирвав перемогу над "Епіцентром" у Кубку України

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч завершився з рахунком 1:0 на користь "Металіста 1925". Переможний і єдиний м'яч на 84-й хвилині забив нападник Андрій Ременюк.

1/8 фіналу Кубка України запланована на 27 жовтня.



Кубок України



1/16 фіналу

23 вересня

"Епіцентр Дунаївці" - "Металіст 1925" 0:1



Гол: Ременюк, 84

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