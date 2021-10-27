"Ворскла" перемогла "Верес" та вийшла до чвертьфіналу Кубка України
У 1/8 фіналу Кубка України полтавська "Ворскла" перемогла рівненський "Верес"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Луцьку, де проводить свої домашні матчі "Верес", на 21-й хвилині "Ворсклу" вивів вперед Ібрагім Кане. На 67-й хвилині Іван Пешич збільшив перевагу полтавського клубу.
Ще більш скрутним становище "Вереса" стало на 71-й хвилині, коли було вилучено Віталія Дахновського. Команда Юрія Максимова скористалася чисельною перевагою на 84-й хвилині - до розгромного рахунок довів Сергій Яворський.
"Верес" у компенсований час зумів забити гол престижу - з пенальті відзначвися Михайло Сергійчук.
"Ворскла" перемогла "Верес" 3:1 та вийшла до чвертьфіналу Кубка України.
Кубок України
1/8 фіналу
27 жовтня
"Верес" - "Ворскла" 1:3
Голи: Сергійчук, 90+4 (пен.) - Кане, 21, Пешич, 67, Яворський, 84
Вилучення: Дахновський, 71 ("Верес")
- Нагадаємо, 26 жовтня у 1/8 фіналу Кубка України "Олександрія" перемогла "Металіст 1925".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.31
Купівля 26.31Продаж 26.54
-
EUR
Купівля 30.41Продаж 30.8
- Актуальне
- Важливе