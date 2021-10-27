"Ворскла" перемогла "Верес" та вийшла до чвертьфіналу Кубка України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Луцьку, де проводить свої домашні матчі "Верес", на 21-й хвилині "Ворсклу" вивів вперед Ібрагім Кане. На 67-й хвилині Іван Пешич збільшив перевагу полтавського клубу.

Ще більш скрутним становище "Вереса" стало на 71-й хвилині, коли було вилучено Віталія Дахновського. Команда Юрія Максимова скористалася чисельною перевагою на 84-й хвилині - до розгромного рахунок довів Сергій Яворський.



"Верес" у компенсований час зумів забити гол престижу - з пенальті відзначвися Михайло Сергійчук.

"Ворскла" перемогла "Верес" 3:1 та вийшла до чвертьфіналу Кубка України.

Кубок України

1/8 фіналу

27 жовтня

"Верес" - "Ворскла" 1:3

Голи: Сергійчук, 90+4 (пен.) - Кане, 21, Пешич, 67, Яворський, 84

Вилучення: Дахновський, 71 ("Верес")