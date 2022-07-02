"Динамо" перемогло "Сьйон" у благодійному матчі
У благодійному матчі київське "Динамо" перемогло швейцарський "Сьйон"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 2 липня, відбувся третій спаринг на передсезонних зборах у Швейцарії. Київське "Динамо" перемогло місцевий "Сьйон" з рахунком 1:0.
Єдиний м'яч на 35-й хвилині забив Владислав Ванат. Матч пройшов під благодійним гаслом "Match For Peace! Stop The War!".
Благодійний матч
2 липня
"Динамо" (Україна) – "Сьйон" (Швейцарія) 1:0
Гол: Ванат, 35
- 29 червня у благодійному матчі київське "Динамо" поступилось швейцарській "Лозанні".
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