"Динамо" перемогло "Сьйон" у благодійному матчі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні, 2 липня, відбувся третій спаринг на передсезонних зборах у Швейцарії. Київське "Динамо" перемогло місцевий "Сьйон" з рахунком 1:0.

Єдиний м'яч на 35-й хвилині забив Владислав Ванат. Матч пройшов під благодійним гаслом "Match For Peace! Stop The War!".

Благодійний матч

2 липня

"Динамо" (Україна) – "Сьйон" (Швейцарія) 1:0

Гол: Ванат, 35

29 червня у благодійному матчі київське "Динамо" поступилось швейцарській "Лозанні".

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