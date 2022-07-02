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"Динамо" перемогло "Сьйон" у благодійному матчі

2 липня, 2022 субота
22:44
Спорт "Динамо"

У благодійному матчі київське "Динамо" перемогло швейцарський "Сьйон"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні, 2 липня, відбувся третій спаринг на передсезонних зборах у Швейцарії. Київське "Динамо" перемогло місцевий "Сьйон" з рахунком 1:0.

Єдиний м'яч на 35-й хвилині забив Владислав Ванат. Матч пройшов під благодійним гаслом "Match For Peace! Stop The War!". 

Благодійний матч

2 липня

"Динамо" (Україна) – "Сьйон" (Швейцарія) 1:0

Гол: Ванат, 35

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футбол
Динамо
Швейцарія
війна з Росією
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