"Динамо" показало форму з 1990-х, в якій виступатиме у новому сезоні. ФОТО
Київське "Динамо" презентувало нову ігрову форму від технічного спонсора New Balance
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
New Balance та "Динамо" продовжили співпрацю та підписали контракт ще на три сезони - до 2024 року.
Нові комплекти форми київського клубу є сучасною інтерпретацією спортивного одягу 1990-х років.
Домашня форма виконана у біло-блакитних кольорах, виїзна - у синьо-блакитних.
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Нагадаємо, 28 липня "Динамо" підписало контракт із найкращим бомбардиром минулого сезону в УПЛ Владиславом Кулачем з "Ворскли".
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