"Динамо" показало форму з 1990-х, в якій виступатиме у новому сезоні. ФОТО

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

New Balance та "Динамо" продовжили співпрацю та підписали контракт ще на три сезони - до 2024 року.

Нові комплекти форми київського клубу є сучасною інтерпретацією спортивного одягу 1990-х років.

Домашня форма виконана у біло-блакитних кольорах, виїзна - у синьо-блакитних.

















Нагадаємо, 28 липня "Динамо" підписало контракт із найкращим бомбардиром минулого сезону в УПЛ Владиславом Кулачем з "Ворскли".

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