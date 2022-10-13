"Динамо" програло "Ренну" в матчі Ліги Європи
У четвер, 13 жовтня, київське "Динамо" поступилося французькому "Ренну" в четвертому турі групового етапу Ліги Європи з рахунком 0:1
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч відбувався у польському Кракові на стадіоні "Краковія". Перший тайм минув без голів, проте після перерви на 49-й хвилині Кристофер Ву відкрив рахунок, переправивши головою м'яч із кутового у ворота киян.
До кінця матча жодна з команд уже не спромоглася забити гол і рахунок гри залишився 1:0 на користь французів.
Таким чином, "Динамо" втратило шанси на вихід у плей-оф.
"Динамо": Нещерет, Тимчик (Караваєв, 77), Забарний, Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 66), Сидорчук, Шепелєв (Андрієвський, 70), Буяльський, Циганков, Гармаш (Кабаєв, 66), Бесєдін (Ванат, 66).
Запас: Ігнатенко, Попов, Бурда, Перріс, Кравченко, Діалло, Кендзьора.
"Ренн": Манданда, Мелінг, Теат, Ву, Ассіньйон, Майєр, Угочукву, Буріжо (Трюффер, 84), Терр'є (Сулемана, 66), Калімуендо-Муїнга (Тет, 73), Д. Дуе (Гуйрі, 73).
Запас: Алемдар, Сален, Родон, Белосьян, Аблен, Г. Дуе, Франкуаз.
Арбітр: Сердар Гезюбююк (Нідерланди).
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.05
Купівля 40.05Продаж 40.91
-
EUR
Купівля 38.33Продаж 39.51
- Актуальне
- Важливе