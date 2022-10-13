"Динамо" програло "Ренну" в матчі Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч відбувався у польському Кракові на стадіоні "Краковія". Перший тайм минув без голів, проте після перерви на 49-й хвилині Кристофер Ву відкрив рахунок, переправивши головою м'яч із кутового у ворота киян.

До кінця матча жодна з команд уже не спромоглася забити гол і рахунок гри залишився 1:0 на користь французів.

Таким чином, "Динамо" втратило шанси на вихід у плей-оф.

"Динамо": Нещерет, Тимчик (Караваєв, 77), Забарний, Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 66), Сидорчук, Шепелєв (Андрієвський, 70), Буяльський, Циганков, Гармаш (Кабаєв, 66), Бесєдін (Ванат, 66).

Запас: Ігнатенко, Попов, Бурда, Перріс, Кравченко, Діалло, Кендзьора.

"Ренн": Манданда, Мелінг, Теат, Ву, Ассіньйон, Майєр, Угочукву, Буріжо (Трюффер, 84), Терр'є (Сулемана, 66), Калімуендо-Муїнга (Тет, 73), Д. Дуе (Гуйрі, 73).

Запас: Алемдар, Сален, Родон, Белосьян, Аблен, Г. Дуе, Франкуаз.

Арбітр: Сердар Гезюбююк (Нідерланди).

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