"Динамо" розпочало шукати заміну Луческу, - ЗМІ

Про це повідомляє UOL.

За інформацією бразильського видання, "Динамо" пропонувало посаду головного тренера португальцю Абелю Феррейрі, який очолює "Палмейрас". Джерело стверджує, що фахівець відмовив киянам. Окрім динамівців у послугах португальця також зацікавлені "Аль-Райян" з Катару, "Аль-Наср" із Саудівської Аравії, турецький "Фенербахче" та французький "Бордо".

Сам португалець хоче продовжити кар'єру в Англії та чекає на запрошення "Лідса", який влітку 2022 року має намір замінити аргентинського тренера Марсело Б'єлсу, в якого закінчується контракт.

42-річний Абель Феррейра тренує "Палмейрас" з 2020 року та привів клуб із Сан-Паулу до двох перемог у Кубку Лібертадорес та виграшу Кубка Бразилії.

Контракт Мірчі Луческу з "Динамо" розрахований до 2024 року. 76-річний румунський тренер очолив "Динамо" влітку 2020-го та минулого сезону виграв з киянами чемпіонат та Кубок України.