"Динамо" розпочало шукати заміну Луческу, - ЗМІ
Київське "Динамо" розпочало пошуки нового головного тренера на випадок відставки румуна Мірчі Луческу
Про це повідомляє UOL.
За інформацією бразильського видання, "Динамо" пропонувало посаду головного тренера португальцю Абелю Феррейрі, який очолює "Палмейрас". Джерело стверджує, що фахівець відмовив киянам. Окрім динамівців у послугах португальця також зацікавлені "Аль-Райян" з Катару, "Аль-Наср" із Саудівської Аравії, турецький "Фенербахче" та французький "Бордо".
Сам португалець хоче продовжити кар'єру в Англії та чекає на запрошення "Лідса", який влітку 2022 року має намір замінити аргентинського тренера Марсело Б'єлсу, в якого закінчується контракт.
42-річний Абель Феррейра тренує "Палмейрас" з 2020 року та привів клуб із Сан-Паулу до двох перемог у Кубку Лібертадорес та виграшу Кубка Бразилії.
Контракт Мірчі Луческу з "Динамо" розрахований до 2024 року. 76-річний румунський тренер очолив "Динамо" влітку 2020-го та минулого сезону виграв з киянами чемпіонат та Кубок України.
- 1 грудня стало відомо, що Мірча Луческу опинився серед претендентів на посаду нового головного тренера збірної Румунії.
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