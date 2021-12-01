Луческу може проміняти "Динамо" на збірну Румунії, - ЗМІ

Про це повідомляє Digi Sport.



За інформацією джерела, Федерація футболу Румунії склала список з тренерів, які потенційно можуть очолити національну команду країни. У шорт-листі знайшлось місце і для головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу, якого розглядають одним з пріоритетних варіантів.



У Румунії шукають нового тренера для збірної після того, як свою посаду залишив Мірел Редой. У фахівця 30 листопада закінчився контракт, а про нову угоду фахівець та ФФР не домовилися.

Контракт Луческу з "Динамо" чинний до 2024 року. Румунський тренер очолив "Динамо" влітку 2020-го.



76-річний Мірча Луческу виграв з "Динамо" УПЛ і Кубок України, двічі вивів команду в груповий етап у груповий етап Ліги чемпіонів.

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