Луческу накинувся на "Шахтар" зі звинуваченнями після поразки в Суперкубку
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу звинуватив футболістів "Шахтаря" у зайвій агресії після поразки у матчі за Суперкубок України
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
За словами румунського тренера, "Шахтар" у середу був сильнішим за "Динамо", але його футболісти поводилися занадто агресивно та без поваги до суперників.
"Шахтар" сьогодні був сильнішим. Що мені сьогодні не сподобалося, це атмосфера. Я не зрозумів, чому всі вибігали на поле з лави запасних, чому так агресивно себе поводили. Я цього не можу зрозуміти: навіщо стільки агресії, навіщо стільки злості? Футбольне свято було зіпсовано агресивною поведінкою наших суперників. Це виховання і неповага до нас, як до футбольної команди", - обурився Луческу після поразки з рахунком 0:3.
- Нагадаємо, 22 вересня "Шахтар" розгромив "Динамо" у матчі за Суперкубок України.
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