Луческу накинувся на "Шахтар" зі звинуваченнями після поразки в Суперкубку

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

За словами румунського тренера, "Шахтар" у середу був сильнішим за "Динамо", але його футболісти поводилися занадто агресивно та без поваги до суперників.

"Шахтар" сьогодні був сильнішим. Що мені сьогодні не сподобалося, це атмосфера. Я не зрозумів, чому всі вибігали на поле з лави запасних, чому так агресивно себе поводили. Я цього не можу зрозуміти: навіщо стільки агресії, навіщо стільки злості? Футбольне свято було зіпсовано агресивною поведінкою наших суперників. Це виховання і неповага до нас, як до футбольної команди", - обурився Луческу після поразки з рахунком 0:3.