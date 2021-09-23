Я не дурень: Тренер "Шахтаря" відповів на випади Луческу після матчу за Суперкубок
Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що йому не потрібні уроки моралі від Мірчі Луческу, який очолює "Динамо"
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
За словами італійського тренера, звинувачення Луческу після поразки "Динамо" у матчі за Суперкубок України 0:3, в тому, що футболісти "Шахтаря" не виявили належної поваги до суперника є безпідставними, адже сам румун постійно створює тиск на опонентів та арбітрів.
"По-перше, я поважаю всіх. Проте якщо Луческу каже, що в нас не було респекту, коли він на кожному матчі додає тиску на арбітрів... Для мене Луческу – маестро. Однак моральних уроків, як слід поводитись на полі, я не приймаю. "Динамо" – це важливий клуб, але важливий клуб і "Шахтар". І я ніколи не додаю тиску на арбітрів, ніколи! Однак мені не подобається, якщо інші гадають, що я дурень", - сказав Де Дзербі.
- Нагадаємо, 22 вересня "Шахтар" розгромив "Динамо" у матчі за Суперкубок України.
- Після гри Мірча Луческу звинуватив футболістів "Шахтаря" у зайвій агресії.
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