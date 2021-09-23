Я не дурень: Тренер "Шахтаря" відповів на випади Луческу після матчу за Суперкубок

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

За словами італійського тренера, звинувачення Луческу після поразки "Динамо" у матчі за Суперкубок України 0:3, в тому, що футболісти "Шахтаря" не виявили належної поваги до суперника є безпідставними, адже сам румун постійно створює тиск на опонентів та арбітрів.

"По-перше, я поважаю всіх. Проте якщо Луческу каже, що в нас не було респекту, коли він на кожному матчі додає тиску на арбітрів... Для мене Луческу – маестро. Однак моральних уроків, як слід поводитись на полі, я не приймаю. "Динамо" – це важливий клуб, але важливий клуб і "Шахтар". І я ніколи не додаю тиску на арбітрів, ніколи! Однак мені не подобається, якщо інші гадають, що я дурень", - сказав Де Дзербі.

Нагадаємо, 22 вересня "Шахтар" розгромив "Динамо" у матчі за Суперкубок України.

Після гри Мірча Луческу звинуватив футболістів "Шахтаря" у зайвій агресії.

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