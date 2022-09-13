Про це заявив журналіст Ігор Циганик в етері каналу FootballHub.

За його інформацією, гра можу відбутися на Олімпійському стадіоні у Лондоні 15 жовтня, а ініціативу "Шахтаря" про гру в Англії підтримав екстренер збірної України Андрій Шевченко.

"Шахтар" запропонував провести матч з "Динамо" на Олімпійському стадіоні в Лондоні, який зараз орендує "Вест Гем". Є підтримка від державних та футбольних структур України. Обидва клуби підтримують ідею. "Динамо" також не проти зіграти в Англії. Приєднався Андрій Шевченко, який може стати амбасадором матчу. Усі отримані кошти будуть направлені до фонду United24", - розповів Циганик.

Він додав, що проблема полягає лише в тому, аби домовитися про проведення гри на Олімпійському стадіоні в Лондоні. Зараз з'ясовують, чи він вільний 15 жовтня та готовий прийняти гру 7-го туру чемпіонату України.

11 вересня "Динамо" переграло "Львів" та здобуло першу в новому сезоні перемогу в УПЛ.

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