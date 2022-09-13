"Динамо" та "Шахтар" можуть провести матч УПЛ у Лондоні, - ЗМІ
Матч чемпіонату України з футболу між "Шахтарем" та "Динамо" може відбутися 15 жовтня у Лондоні
Про це заявив журналіст Ігор Циганик в етері каналу FootballHub.
За його інформацією, гра можу відбутися на Олімпійському стадіоні у Лондоні 15 жовтня, а ініціативу "Шахтаря" про гру в Англії підтримав екстренер збірної України Андрій Шевченко.
"Шахтар" запропонував провести матч з "Динамо" на Олімпійському стадіоні в Лондоні, який зараз орендує "Вест Гем". Є підтримка від державних та футбольних структур України. Обидва клуби підтримують ідею. "Динамо" також не проти зіграти в Англії. Приєднався Андрій Шевченко, який може стати амбасадором матчу. Усі отримані кошти будуть направлені до фонду United24", - розповів Циганик.
Він додав, що проблема полягає лише в тому, аби домовитися про проведення гри на Олімпійському стадіоні в Лондоні. Зараз з'ясовують, чи він вільний 15 жовтня та готовий прийняти гру 7-го туру чемпіонату України.
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11 вересня "Динамо" переграло "Львів" та здобуло першу в новому сезоні перемогу в УПЛ.
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