Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився поразкою "Динамо" з рахунком 0:1. Єдиний м'яч за "АЕК Ларнака" забив Адам Дюрчо, який феноменально пробив зі штрафного удару.

Букмекери та експерти були впевнені у перемозі "Динамо" у прогнозах на зустріч, поразка киян стала справжньою сенсацією.

Після матчів 15 вересня таблицю групи B Ліги Європи очолюють "Ренн" і "Фенербахче", у яких по 4 бали. "Динамо" йде останнім, в українці 0 очок. "АЕК Ларнака" - третій.

У 3-му турі "Динамо" зіграє проти французького "Ренна". Матч пройде 6 жовтня.

Ліга Європи

Груповий етап. 2-й тур

15 вересня

"Динамо" (Україна) - "АЕК Ларнака" (Кіпр) 0:1

Гол: Дюрчо, 8

15 вересня СК "Дніпро-1" переміг кіпріотський "Аполлон" у 2-му турі Ліги конференцій.

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