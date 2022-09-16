"Динамо" зганьбилось у матчі проти "АЕК Ларнака" в Лізі Європи
У 2-му турі групового раунду Ліги Європи київське "Динамо" сенсаційно програло кіпрському "АЕК Ларнака"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився поразкою "Динамо" з рахунком 0:1. Єдиний м'яч за "АЕК Ларнака" забив Адам Дюрчо, який феноменально пробив зі штрафного удару.
Букмекери та експерти були впевнені у перемозі "Динамо" у прогнозах на зустріч, поразка киян стала справжньою сенсацією.
Після матчів 15 вересня таблицю групи B Ліги Європи очолюють "Ренн" і "Фенербахче", у яких по 4 бали. "Динамо" йде останнім, в українці 0 очок. "АЕК Ларнака" - третій.
У 3-му турі "Динамо" зіграє проти французького "Ренна". Матч пройде 6 жовтня.
Ліга Європи
Груповий етап. 2-й тур
15 вересня
"Динамо" (Україна) - "АЕК Ларнака" (Кіпр) 0:1
Гол: Дюрчо, 8
- 15 вересня СК "Дніпро-1" переміг кіпріотський "Аполлон" у 2-му турі Ліги конференцій.
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