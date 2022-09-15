Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою українців з рахунком 3:1. Рахунок у зустрічі відкрив 20-річний Валентин Рубчинський. Дубль оформив Артем Довбик.

"Дніпро-1" пропустив на 58-й хвилині. Йоаніс Піттас врятував "Аполлон" від розгромної поразки. Для українського клубу сьогоднішній виграш - перший в історії основного раунду єврокубків.

У Лізі конференцій дніпряни змагаються у групі E. Серед суперників СК "Дніпро-1": АЗ (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц" (Ліхтенштейн).

Після 2-го туру нідерландці з 6 очками очолюють квартет. Слідом йде "Дніпро-1", в українців 3 бали. "Аполлон" і "Вадуц" минулого тижня зіграли внічию.

У 3-му турі "Дніпро-1" зустрінеться з "Вадуцом". Матч відбудеться 6 жовтня.

Ліга конференцій

Група E. 2-й тур

"Аполлон" (Кіпр) - "Дніпро-1" (Україна) 1:3

Голи: Піттас, 58 - Рубчинський, 11, Довбик, 26, 45

8 вересня у 1-му турі групового етапу Ліги конференцій "Дніпро-1" поступився нідерландському "АЗ Алкмар".

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