Про це повідомляє Еспресо.TV.

Для "Дніпра-1" це був дебютний матч у груповому етапі Ліги конференцій. Зустріч закінчилась перемогою АЗ з рахунком 1:0. Єдиний м'яч забив Дані Де Віт.

У Лізі конференцій дніпряни змагаються у групі E. Серед суперників СК "Дніпро-1": АЗ (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц" (Ліхтенштейн).

Після 1-го туру нідерландці очолили квартет. Слідом йдуть "Аполлон" і "Вадуц", які паралельно зіграли внічию.

У 2-му турі "Дніпро-1" зустрінеться з "Аполлоном". Матч відбудеться 15 вересня.

Ліга конференцій

Група E. 1-й тур

8 вересня

"Дніпро-1" (Україна) - "АЗ Алкмар" (Нідерланди) 0:1

Гол: Де Віт, 63

8 вересня у Лізі Європи київське "Динамо" у компенсований час поступилось турецькому "Фенербахче".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb