"Дніпро-1" програв АЗ у дебютному матчі в Лізі конференцій
У 1-му турі групового етапу Ліги конференцій "Дніпро-1" поступився нідерландському "АЗ Алкмар"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Для "Дніпра-1" це був дебютний матч у груповому етапі Ліги конференцій. Зустріч закінчилась перемогою АЗ з рахунком 1:0. Єдиний м'яч забив Дані Де Віт.
У Лізі конференцій дніпряни змагаються у групі E. Серед суперників СК "Дніпро-1": АЗ (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц" (Ліхтенштейн).
Після 1-го туру нідерландці очолили квартет. Слідом йдуть "Аполлон" і "Вадуц", які паралельно зіграли внічию.
У 2-му турі "Дніпро-1" зустрінеться з "Аполлоном". Матч відбудеться 15 вересня.
Ліга конференцій
Група E. 1-й тур
8 вересня
"Дніпро-1" (Україна) - "АЗ Алкмар" (Нідерланди) 0:1
Гол: Де Віт, 63
- 8 вересня у Лізі Європи київське "Динамо" у компенсований час поступилось турецькому "Фенербахче".
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