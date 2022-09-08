"Дніпро-1" - "АЗ Алкмар": де та коли дивитись матч українців у Лізі конференцій
Сьогодні, 8 вересня, СК "Дніпро-1" зіграє проти нідерландського "АЗ Алкмар" у груповому раунді Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Лізі конференцій дніпряни зіграють у групі E. Серед суперників СК "Дніпро-1": АЗ (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц" (Ліхтенштейн).
Ліга конференцій
Група E. 1-й тур
"Дніпро-1" (Україна) - "АЗ Алкмар" (Нідерланди)
8 вересня, Кошице, стадіон "Кошице Арена"
Початок - 22:00
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