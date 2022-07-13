Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Зустріч пройде на домашньому стадіоні "Евертона" - "Гудісон Парк". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом (19:45 за місцевим).

Благодійний матч з "Евертоном" пройде під гаслом "Match For Peace". Отримані від продажу квитків кошти будуть спрямовані на розв'язання найбільших гуманітарних проблем, спричинених вторгненням Росії в Україну.

За "Евертон" виступає українець Віталій Миколенко, який перебрався в АПЛ з "Динамо" минулої зими.

12 липня у благодійному матчі київське "Динамо" поступилось французькому "Ліону".

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