"Динамо" зіграє благодійний матч з клубом АПЛ
У п'ятницю, 29 липня, київське "Динамо" зіграє благодійний матч з англійським "Евертоном"
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Зустріч пройде на домашньому стадіоні "Евертона" - "Гудісон Парк". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом (19:45 за місцевим).
Благодійний матч з "Евертоном" пройде під гаслом "Match For Peace". Отримані від продажу квитків кошти будуть спрямовані на розв'язання найбільших гуманітарних проблем, спричинених вторгненням Росії в Україну.
За "Евертон" виступає українець Віталій Миколенко, який перебрався в АПЛ з "Динамо" минулої зими.
- 12 липня у благодійному матчі київське "Динамо" поступилось французькому "Ліону".
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