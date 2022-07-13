"Динамо" розгромно програло "Ліону" в благодійному матчі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився з рахунком 3:0 на користь французів і пройшов під благодійним гаслом "Match For Peace! Stop The War!". "Динамо" та "Ліон" випустили основні склади.

У ворота Руслана Нещерета, який вийшов на поле в другому таймі, забили Кастелло Люкеба, Бойє та Секу Лега.

Перший матч, в якому і Мірча Луческу, і Петер Бош надали можливість проявити себе переважно резервістам, завершився перемогою динамівців - 3:1.

Благодійний матч

12 липня

"Ліон" (Франція) - "Динамо" (Україна) 3:0

Голи: Люкеба, 52, Бойє, 74, Лега, 77

29 червня у благодійному матчі київське "Динамо" поступилось швейцарській "Лозанні".

5 липня "Динамо" зіграло внічию зі швейцарським "Янг Бойзом".

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