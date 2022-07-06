"Динамо" зіграло внічию з "Янг Бойзом" у благодійному матчі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився з рахунком 0:0 і пройшов під благодійним гаслом "Match For Peace! Stop The War!".

Благодійний матч

2 липня

"Динамо" (Україна) – "Янг Бойз" (Швейцарія) 0:0

"Динамо": Бущан (Нещерет, 46) – Кендзьора (Тимчик, 57), Забарний (Боль, 78), Попов (Сирота, 74), Караваєв (Дубінчак, 62) - Сидорчук (к) (Шепелєв, 62), Шапаренко (Андрієвський, 62), Буяльський (Гармаш, 74), Вербич (Ванат, 57), Циганков (Антюх, 78) – Бєсєдін (Супряга, 74).

29 червня у благодійному матчі київське "Динамо" поступилось швейцарській "Лозанні".

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