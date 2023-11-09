Дипломат Чалий озвучив три можливі види перемовин з РФ на різних етапах війни

Про це він розповів в етері Еспресо.

На його думку, можливі три види переговорів із Росією. Перший - це перемовини під час війни про обмін полонених, які зараз загальмувалися: "Для цього нам потрібен рівень президента, ясно що з Путіним вести перемовини вже неможливо".

Щодо другого виду переговорів з ворогом про результати війни, Чалий має сподівання, що їх не буде.

"Якщо тільки вони будуть, то забудьте про репарації, відшкодування від Росії, забудьте про Гаагу, принаймні до того моменту поки самі росіяни не здадуть своїх. Цей сценарій дуже поганий для України - прямі переговори з Росією. Можуть бути рішення міжнародної структури спеціально створеної, яка буде свій вердикт говорити і з Україною, і з Росією, але миру формального, щоб підписали Україна та РФ, я не бачу в найближчі роки", - сказав дипломат.

Чалий вважає, що Збройні Сили можуть досягти значних результатів на полі бою наступного року. Водночас затягнення війни перетворить її в АТО, тому обстріли прикордоння продовжаться навіть після деокупації.

"Росіяни все одно будуть постійно обстрілювати, поки там такий режим вони це не припинять робити, бо на чолі стоїть група Путіна, яка не визнає права на існування українського народу та держави. Ця війна буде йти поки не зміниться кардинально ситуація. І ось тут будуть треті переговори: обов’язково про російські виплати, капітуляцію, а це буде або при розвалі РФ, що не знаю чи відбудеться у наступні періоди, хоча кажуть, що це можливо; або при зміні влади, коли буде новий режим. Не дай Боже нам піти на ці всі формальні підписання з Путіним наступного року. Тому, я думаю, що наша влада це абсолютно розуміє", - додав він.