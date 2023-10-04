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Голова МЗС Австрії заявив, що очікує на початок переговорів між РФ та Україною про мир

4 жовтня, 2023 середа
12:17
Світ Александер Шалленберг

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг упевнений, що досягнути миру в Україні можна тільки через перемовини з країною-агресоркою

Про це він сказав BILD.

"Звичайно, ми сподіваємося, що дуже скоро — з моєї точки зору швидше, ніж пізніше — логіка переговорів повернеться", - заявив дипломат.

"Мир завжди досягається за столом переговорів, ніколи на полі бою", - додав він.

Водночас член українського уряду, ім'я якого BILD не став називати, сказав: "Навіть якщо тиск із боку Брюсселя продовжуватиме зростати, ми не будемо вести переговори".

Що відомо про позицію Австрії у війні РФ проти України

31 січня Австрія та Угорщина домовилися не відправляти Україні зброю. Австрія побоюється, що війна може поширитися на Європу й означатиме не тільки бойові дії, а й збільшення міграції.

При цьому в Австрії зазначили, що допомога країни обмежиться гуманітарною сферою.

У травні уряд Австрії оголосив про фінансування обладнання для розмінування в Україні на загальну суму 2 млн євро.

8 червня стало відомо, що Австрія виділить МАГАТЕ €1 млн на підтримку ядерної безпеки в Україні. А 20 червня Федеральний уряд Австрії погодив виділення додаткових 18 мільйонів євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

У червні стало відомо, що Євросоюз розробляє довгострокові гарантії безпеки для України. Водночас канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що його країна не може надати гарантії безпеки для України, бо це не відповідає принципам політики нейтральних держав.

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