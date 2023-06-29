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Австрія як нейтральна держава не виступатиме на підтримку гарантій безпеки для України, – канцлер

29 червня, 2023 четвер
17:59
Світ Карл Негаммер

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що його країна не може надати гарантії безпеки для України. Це не відповідає принципам політики нейтральних держав

Про це політик сказав журналістам у Брюсселі перед початком саміту ЄС, на порядку денному якого обговорення ситуації в Україні, передає Інтерфакс-Україна.

"Для нас як нейтральних держав ясно, що ми не можемо давати такі гарантії безпеки. Австрія, Ірландія, Мальта й Кіпр чітко дали зрозуміти, що мають заперечення", - сказав Негаммер.

За його словами, в Євросоюзі мають узяти до уваги думку країн ЄС із нейтральною позицією.

"Необхідно чітко враховувати роль нейтральних держав. Ми обов'язково обговоримо це і знайдемо формулювання, які будуть прийнятні й для нас", - заявив канцлер.

Що відомо про розробку гарантій безпеки для України

Євросоюз розробляє довгострокові гарантії безпеки для України. Зокрема Франція та Німеччина разом із Великою Британією та США очолюють зусилля щодо узгодження двосторонніх угод про безпеку. Це необхідно для того, щоби забезпечити Україну довгостроковим фінансуванням, військовими поставками, навчаннями та розвідданими, які спрямовані на допомогу у відбитті повномасштабного вторгнення РФ, а також на захист країни від російської агресії в майбутньому. Пропоновані гарантії покликані забезпечити певний тимчасовий захід, який заспокоїть Україну та вселить у неї впевненість у постійній підтримці Заходу. Попри це, обіцянки не є тою взаємною обороною, яку принесе членство в НАТО.

Що відомо про позицію Австрії

31 січня Австрія та Угорщина домовилися не відправляти Україні зброю. Австрія побоюється, що війна може поширитися на Європу й означатиме не тільки бойові дії, а й збільшення міграції.

При цьому в Австрії зазначили, що допомога країни обмежиться гуманітарною сферою.

У травні уряд Австрії оголосив про фінансування обладнання для розмінування в Україні на загальну суму 2 млн євро.

8 червня стало відомо, що Австрія виділить МАГАТЕ €1 млн на підтримку ядерної безпеки в Україні. А 20 червня Федеральний уряд Австрії погодив виділення додаткових 18 мільйонів євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Також Австрія допомагає українським біженцям.

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