Дипломатія РФ перестане бути грою, коли Путін зрозуміє, що втратив Херсон, - експосол України в Австрії Щерба
Російська дипломатія поки що готова обговорювати лише капітуляцію України у війні
Про це в ефірі Еспресо сказав колишній посол України в Австрії Олександр Щерба.
"Все, що називалось дипломатією до цього часу в цій війні була просто грою. Оце присилання Мединського, Слуцького і компанії на перші переговори (після 24 лютого, - Ред.) - це була гра, аби заспокоїти світові ринки та не допустити колапсу російської економіки", - зазначив він.
Щерба сказав, що президент РФ Путін зараз уник цієї небезпеки.
"Дипломатія згадується ними в одному контексті - для обговорення реалізації їхніх вимог. Це по-суті капітуляція України. Яка ж це дипломатія і компроміси? Це абсолютно інша гра і дипломатія перестане для них бути грою тільки тоді, коли Путін остаточно зрозуміє, що він втратив Херсон, а завтра втратить ще більше. От тоді можливо почнеться щось", - підсумував дипломат.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.37
-
EUR
Купівля 39.26Продаж 40.27
- Актуальне
- Важливе