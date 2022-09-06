Дипломатія РФ перестане бути грою, коли Путін зрозуміє, що втратив Херсон, - експосол України в Австрії Щерба

Про це в ефірі Еспресо сказав колишній посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Все, що називалось дипломатією до цього часу в цій війні була просто грою. Оце присилання Мединського, Слуцького і компанії на перші переговори (після 24 лютого, - Ред.) - це була гра, аби заспокоїти світові ринки та не допустити колапсу російської економіки", - зазначив він.

Щерба сказав, що президент РФ Путін зараз уник цієї небезпеки.

"Дипломатія згадується ними в одному контексті - для обговорення реалізації їхніх вимог. Це по-суті капітуляція України. Яка ж це дипломатія і компроміси? Це абсолютно інша гра і дипломатія перестане для них бути грою тільки тоді, коли Путін остаточно зрозуміє, що він втратив Херсон, а завтра втратить ще більше. От тоді можливо почнеться щось", - підсумував дипломат.