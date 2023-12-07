Директор консалтингової компанії А-95 Куюн розповів, яких цін на пальне очікувати в грудні
Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн зазначив, що українці в грудні побачать зниження цін на пальне
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Не виключаю, що в грудні ми побачимо зниження цін на пальне, оскільки спостерігаємо сприятливу кон'юнктуру зовнішнього ринку. Якщо у вересні ціна була $95 за барель, то сьогодні $80, а вчора ціна була навіть $74 за барель. Тому ціна буде падати, і це ми вже бачимо на колонках. За останні два тижні ціна на пальне впала на 2 гривні. Сподіваюсь, що цей процес буде тривати", - наголосив Куюн.
Директор консалтингової компанії "А-95" також додав, що ситуація з автогазом дійсно напружена.
"Саме автотранспортом через польську ділянку кордону ми завозили 30% нашого імпорту або чверть нашого загального споживання. Відповідно, коли кордон заблокували, то ринок позбувся цих обсягів. Було складно швидко їх замістити. На ринку утворився дефіцит автогазу, і ціна піднялася десь на 30%. Тобто з 27 грн до 36 грн за літр. Але трейдери не сидять склавши руки, і ми вже бачимо, що ціни почали падати, необхідні обсяги газу вже законтрактовані. У грудні ми побачимо ціни нижче 30 грн за літр на скраплений газ", - зауважив Куюн.
- Станом на 5 грудня середня ціна бензину А-95 в Україні становить 53,82 грн/л
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