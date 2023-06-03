Директор ЦРУ Бернс у травні здійснив таємний візит до Китаю, - FT
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс здійснив у травні таємний візит до КНР задля налагодження відносин між Вашингтоном та Пекіном
Про це пише Financial Times.
Про візит Бернса до Китаю британському виданню розповіли одразу п'ятеро осіб, обізнаних із деталями місії. Вони пояснили, що директор ЦРУ відправився до Пекіну для переговорів з офіційними особами, оскільки він колишній дипломат.
Одне з джерел також згадало, що Бернс під час поїздки зустрічався з представниками китайської розвідки.
За словами колишнього експерта ЦРУ з Китаю Денніса Вайлдера, поїздка Вільяма Бернса продовжує традицію використання директорів розвідки для секретних місій за дорученням американських президентів.
"Голови ЦРУ мають довгу історію таємної дипломатії. Вони можуть подорожувати в повній секретності та часто мають свої налагоджені контакти з офіційними особами в місцевих розвідувальних службах, які напрацьовуються з часом", - розповів Вайлдер.
Президент США Джо Байден не вперше доручає директору ЦРУ подібні місії. Зокрема, Бернс відвідував Москву в листопаді 2021 року, аби попередити російську владу про наслідки вторгнення РФ в Україну.
Візит глави ЦРУ до Китаю відбувся на тлі спроб Вашингтона налагодити взаємодію з Пекіном на високому рівні, аби стабілізувати відносини між країнами, що погіршилися.
- 30 травня стало відомо, що Пекін відхилив прохання міністра оборони США Ллойда Остіна зустрітись з китайським колегою Лі Шанфу на щорічному безпековому форумі в Сінгапурі.
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