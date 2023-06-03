Про це пише Financial Times.

Про візит Бернса до Китаю британському виданню розповіли одразу п'ятеро осіб, обізнаних із деталями місії. Вони пояснили, що директор ЦРУ відправився до Пекіну для переговорів з офіційними особами, оскільки він колишній дипломат.

Одне з джерел також згадало, що Бернс під час поїздки зустрічався з представниками китайської розвідки.

За словами колишнього експерта ЦРУ з Китаю Денніса Вайлдера, поїздка Вільяма Бернса продовжує традицію використання директорів розвідки для секретних місій за дорученням американських президентів.

"Голови ЦРУ мають довгу історію таємної дипломатії. Вони можуть подорожувати в повній секретності та часто мають свої налагоджені контакти з офіційними особами в місцевих розвідувальних службах, які напрацьовуються з часом", - розповів Вайлдер.

Президент США Джо Байден не вперше доручає директору ЦРУ подібні місії. Зокрема, Бернс відвідував Москву в листопаді 2021 року, аби попередити російську владу про наслідки вторгнення РФ в Україну.

Візит глави ЦРУ до Китаю відбувся на тлі спроб Вашингтона налагодити взаємодію з Пекіном на високому рівні, аби стабілізувати відносини між країнами, що погіршилися.