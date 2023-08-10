Дискусія про "Батьківщину-матір" змушує переоцінити радянську літературу
В літературі не можна зняти серп і молот і повісити на його місце тризуб
А знаєте, що мені нагадала дискусія про Батьківщину-Матір? Розмови про те, чи варто знати, вивчати та шанувати геніїв української літератури, які жили й працювали за совєтів.
Це тема геть не нова і вона насправді серйозна.
Але проблема літератури в тому, що в текстах цих авторів неможливо нічого змінити. Умовно кажучи, в літературі не можна зняти серп і молот і повісити на його місце тризуб.
Неможливо взяти й переписати, наприклад, другу частину загалом, на мій погляд, геніальної поеми Микола Бажана "Число", яку починала писати ще вільна людина, а закінчував уже раб комунізму і сталінської системи, розуміючи, що потрібно писати саме так.
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Неможливо взяти та визнати, що все, що цей "раб системи" написав згодом, погане і комуняцьке. Бо це не так. Бо був і "Політ крізь бурю", і "Бабин Яр", і гарна лірика періоду так званого "третього цвітіння", і купа перекладів.
Тому в літературі потрібен, як на мене, зважений підхід, де нічого не можна скасовувати й змінювати, але можна наголошувати та підкреслювати те добре, що зробив той чи той автор. А от на монументальному мистецтві я не розуміюся.
Про автора. Андрій Бондар, письменник.
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