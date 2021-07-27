Дискваліфікований за допінг український гімнаст Верняєв привітав росіян на перемогою в Олімпіаді-2020

Олег Верняєв одним із перших залишив коментар під постом російського гімнаста Давида Белявського в Instagram.

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 написав "Вітаю" та опублікував смайлики з полум'ям та тріумфально піднятими догори руками.

Збірна України посіла у командних змаганнях в Токіо сьоме місце. Сам Верняєв на Олімпіаду-2020 не потрапив через чотирирічну дискваліфікацію за вживання допінгу.

Збірну Росії через систематичні порушення антидопінгових правил не допустили до участі в Олімпійських іграх. У Японії виступає команда олімпійського комітету країни, а прапор та гімн РФ заборонені.





13 липня стало відомо, що українського гімнаста Олега Верняєва дискваліфікували на чотири роки за вживання заборонених препаратів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb