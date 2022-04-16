Дістали кулю з серця, не зупиняючи його. Хірурги київської лікарні провели унікальну операцію

Про це написала пресслужба МОЗ у facebook.



Повідомляють, що хлопець вцілів та зміг втекти з полону окупантів. Два дні Володимир лісом добирався до локації українських військовослужбовців.



За словами лікарів, він ішов із кулею в серці і пневмогемотораксом.



Першу лікарську допомогу Володимирові надали в Малині. Згодом його доправили до Житомирської обласної лікарні, де під час обстежень з’ясувалося, що в області серця у воїна є сторонній предмет. Хлопця направили до Центру інноваційної кардіохірургії на базі лікарні "Феофанія".



У Києві лікарі виявили, що в стінці лівого шлуночка, за півтора міліметра від порожнини серця був уламок.







Операція тривала 5 годин та пройшла успішно. Лікарі оперували на працюючому серці за допомогою спеціальних стабілізаторів. За декілька годин після операції Володимир вже розмовляв, а на наступний день – ходив.



Володимира виписали із лікарні, але він і досі перебуває на зв’язку зі своїми лікарями.





Нагадаємо, станом на 16 квітня, за даними МОЗ, через вторгнення РФ 341 дитина була госпіталізована. З них 174 - продовжують лікування, 150- виписані, 5 дітей померли.