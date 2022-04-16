Дістали кулю з серця, не зупиняючи його. Хірурги київської лікарні провели унікальну операцію
У лікарні "Феофанія" врятували життя 20-річного українського воїна Володимира Гордієнка
Про це написала пресслужба МОЗ у facebook.
Повідомляють, що хлопець вцілів та зміг втекти з полону окупантів. Два дні Володимир лісом добирався до локації українських військовослужбовців.
За словами лікарів, він ішов із кулею в серці і пневмогемотораксом.
Першу лікарську допомогу Володимирові надали в Малині. Згодом його доправили до Житомирської обласної лікарні, де під час обстежень з’ясувалося, що в області серця у воїна є сторонній предмет. Хлопця направили до Центру інноваційної кардіохірургії на базі лікарні "Феофанія".
У Києві лікарі виявили, що в стінці лівого шлуночка, за півтора міліметра від порожнини серця був уламок.
Операція тривала 5 годин та пройшла успішно. Лікарі оперували на працюючому серці за допомогою спеціальних стабілізаторів. За декілька годин після операції Володимир вже розмовляв, а на наступний день – ходив.
Володимира виписали із лікарні, але він і досі перебуває на зв’язку зі своїми лікарями.
- Нагадаємо, станом на 16 квітня, за даними МОЗ, через вторгнення РФ 341 дитина була госпіталізована. З них 174 - продовжують лікування, 150- виписані, 5 дітей померли.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе