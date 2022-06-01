Політик висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Дистанційне голосування у Верховній Раді - це порушення Конституції України, де чітко вказано, що засідання парламенту повинно відбуватися на вулиці Грушевського у Києві, а депутати повинні особисто здійснювати голосування. На жаль, ми поступово рухаємося до диктаторської форми правління. І кишеньковий парламент є необхідним у цій ситуації. Чому український воїн в окопі захищає Україну, чому багато працівників на своїх робочих місцях працюють для нашої перемоги, а народний депутат може з Іспанії чи узбережжя Франції тиснути кнопки й займатися кнопкодавством?" - зазначив Синютка.

На думку нардепа, влада не здатна забезпечити прозоре дистанційне голосування.

"Чинній владі дуже важливо мати змогу маніпулювати тими чи іншими рішеннями. От ми вчора питали представників Слуги Народу: QR-код у Петра Порошенка на кордоні ви просканувати не можете, бо у вас нічого не працює, але дистанційне голосування ви забезпечите? Ви просто хочете маніпулювати й підтасовувати". У будь-якому випадку це небезпека для країни. Це навіть не бажання монополізувати парламент. Це ще один привід не дати європейцям прийняти Україну у свою сімʼю", - зауважив Синютка.

Політик додав, що країну, в якій утискається свобода слова не чекають ні в НАТО, ні в ЄС.

"Хто буде приймати у Європейський Союз чи НАТО країну, в якій потурається й відключається свобода слова? Телеканал "Еспресо" й далі не виходить у цифровому ефірі, як і "Прямий" та "5-й" канали", - пояснив Олег Синютка.

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Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці у facebook повідомила, що ЄС виступає категорично проти пропозиції введення дистанційного голосування у Верховній Раді України, адже це свідчитиме про остаточну втрату суб’єктності українського парламенту.

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