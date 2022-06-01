Дистанційне голосування в парламенті - рух України до диктатури й порушення Конституції, - нардеп Синютка
Народний депутат від Європейської солідарності Олег Синютка вважає, що дистанційне голосування у Верховній Раді є рухом до диктатури й порушенням Конституції України
Політик висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Дистанційне голосування у Верховній Раді - це порушення Конституції України, де чітко вказано, що засідання парламенту повинно відбуватися на вулиці Грушевського у Києві, а депутати повинні особисто здійснювати голосування. На жаль, ми поступово рухаємося до диктаторської форми правління. І кишеньковий парламент є необхідним у цій ситуації. Чому український воїн в окопі захищає Україну, чому багато працівників на своїх робочих місцях працюють для нашої перемоги, а народний депутат може з Іспанії чи узбережжя Франції тиснути кнопки й займатися кнопкодавством?" - зазначив Синютка.
На думку нардепа, влада не здатна забезпечити прозоре дистанційне голосування.
"Чинній владі дуже важливо мати змогу маніпулювати тими чи іншими рішеннями. От ми вчора питали представників Слуги Народу: QR-код у Петра Порошенка на кордоні ви просканувати не можете, бо у вас нічого не працює, але дистанційне голосування ви забезпечите? Ви просто хочете маніпулювати й підтасовувати". У будь-якому випадку це небезпека для країни. Це навіть не бажання монополізувати парламент. Це ще один привід не дати європейцям прийняти Україну у свою сімʼю", - зауважив Синютка.
Політик додав, що країну, в якій утискається свобода слова не чекають ні в НАТО, ні в ЄС.
"Хто буде приймати у Європейський Союз чи НАТО країну, в якій потурається й відключається свобода слова? Телеканал "Еспресо" й далі не виходить у цифровому ефірі, як і "Прямий" та "5-й" канали", - пояснив Олег Синютка.
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- Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці у facebook повідомила, що ЄС виступає категорично проти пропозиції введення дистанційного голосування у Верховній Раді України, адже це свідчитиме про остаточну втрату суб’єктності українського парламенту.
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