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Головна війна з Росією Дітей, які прибули до Росії з ОРДЛО, відправили в табори на Камчатку

Дітей, які прибули до Росії з ОРДЛО, відправили в табори на Камчатку

28 червня, 2022 вiвторок
04:26
війна з Росією Маріуполь

Дітей із окупованої території Донецької та Луганської областей направлять в "оздоровчі табори" на Камчатці

Про це з посиланням на місцевих чиновників повідомляє ТАСС.

Всього на Камчатку з території ОРДЛО привезли 23 дітей. Для дітей, батьки яких воюють проти України, на Камчатці вигадали спеціальну "військово-патріотичну зміну на базі оздоровчого табору "Гагарін".
  • Нагадаємо, 26 червня міноборони РФ заявило про депортацію 2 млн українців, у тому числі – понад 300 тис дітей.
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