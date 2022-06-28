Дітей, які прибули до Росії з ОРДЛО, відправили в табори на Камчатку

Про це з посиланням на місцевих чиновників повідомляє ТАСС.

Нагадаємо, 26 червня міноборони РФ заявило про депортацію 2 млн українців, у тому числі – понад 300 тис дітей.

Всього на Камчатку з території ОРДЛО привезли 23 дітей. Для дітей, батьки яких воюють проти України, на Камчатці вигадали спеціальну "військово-патріотичну зміну на базі оздоровчого табору "Гагарін".