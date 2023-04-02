Про це на фейсбуці поінформувала Слов'янська міська військово-цивільна адміністрація.

"Незважаючи на численні заклики евакуюватись, на сьогодні у Слов’янській громаді залишаються 23 родини, в яких виховуються 34 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування", - мовиться повідомленні.

Так, опікунів, які відмовляються від виїзду з Донецької області, позбавлять обов’язків, а дітей евакуюють примусово. Зазначається, що можна безкоштовно виїхати до низки більш безпечних регіонів, зокрема Черкаської області та Львова.