Дітей зі Слов'янська евакуюватимуть примусово: опікунів, які відмовлятимуться, позбавлять обов'язків, - адміністрація
Зі Слов'янська, що на Донеччині, дітей евакуюватимуть примусово, а опікунів, які відмовляються виїхати, позбавлятимуть обов'язків
Про це на фейсбуці поінформувала Слов'янська міська військово-цивільна адміністрація.
"Незважаючи на численні заклики евакуюватись, на сьогодні у Слов’янській громаді залишаються 23 родини, в яких виховуються 34 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування", - мовиться повідомленні.
Так, опікунів, які відмовляються від виїзду з Донецької області, позбавлять обов’язків, а дітей евакуюють примусово. Зазначається, що можна безкоштовно виїхати до низки більш безпечних регіонів, зокрема Черкаської області та Львова.
- Нагадаємо, у п'ятницю, 31 березня, російські загарбники з артилерії обстріляли Авдіївку на Донеччині, унаслідок атаки двоє людей загинули, серед них немовля. За день до трагедії родину просили евакуюватися з міста.
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