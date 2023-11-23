"Діти бомбосховищ": в Україні зняли серіал про Ягідне, де окупанти місяць тримали в підвалі сотні цивільних

Про це "Вечірньому Києву" розповів режисер серіалу Юліан Улибін.

Серіал "Діти бомбосховищ" присвячений українським дітям та їхнім батькам, які стали заручниками російського терору. Стрічка складається з 10 епізодів. Це реальні історії, які трапилися з людьми на Чернігівщині, в Ірпені, Харкові, Маріуполі, Миколаєві, Гуляйполі та в Запоріжжі.

Улибін розповів журналістам, що на створення серіалу його надихнула його 5-річна дитина та покійна дружина, яка не дожила до прем'єри, але хотіла б, щоби цю стрічку побачив світ.

Фільм побудований на монологах дітей і дорослих, що перериваються уривками з мирного домашнього відео, записів, що були зроблені після початку великої війни, та зйомками команди проєкту, які показують наслідки російської агресії.

Особливе місце посідає історія села Ягідне, де окупанти протягом місяця утримували в підвалі сотні цивільних заручників, використовуючи їх як живий щит проти української артилерії.

"З цих подій ми створили десять серій документального фільму "Діти бомбосховищ". З цих матеріалів ми змонтували 52-хвилинну версію, яка буде показана в різних країнах світу, особливо зосередившись на історіях Ягідного, Чернігова та Ірпеня. Це голоси незламних, що розповідають про нескореність і силу духу в обличчі жахіть війни", - сказав Улибін.