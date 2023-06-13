Про це в facebook написав голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

"Це дуже особливий для нас проєкт. У березні минулого року село Ягідне було повністю окуповане російськими військами. У місцевій школі російські військові організували штаб, а в підвалі навчального закладу примусово утримували цивільних – понад 370 мешканців села, з них 70 – діти. Під час утримання загинуло 10 мешканців Ягідного", - йдеться у дописі.

Наєм також додав, що рішенням уряду Ягідне стало одним із шести населених пунктів які будуть відновлюватися в рамках експериментального проєкту.

Читайте також: До села Ягідне на Чернігівщині повернулися понад 85% жителів, - очільниця громади

Окрім цього, за його словами, Державне агентство відновлення спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури працюють над розробкою загальної концепції відновлення, передачею функцій замовника та проєктуванням.

Регіональна Служба відновлення також проведе громадські слухання щодо дизайн-коду будівель та споруд. Одним із першочергових завдань є реконструкція та модернізація житлових будинків у Ягідному. Це включатиме утеплення будівель, заміну покрівель, вікон та вхідних дверей. Крім того, планується проведення реконструкції вулиць, встановлення нових парканів та покриття доріг.

Загалом в межах населеного пункту є близько 120 об'єктів комунальної та приватної власності. У цьому році планується відновлення житлових будинків у першу чергу.

Окрім житлових будинків, у Ягідному створять меморіал навколо підвалу школи, який був місцем трагічних подій під час окупації.