На Чернігівщині планують відновити село Ягідне, де окупанти місяць тримали в підвалі 370 цивільних
Розпочалися громадські консультації щодо комплексного відновлення села Ягідне на Чернігівщині, де російська армія місяць тримала в підвалі місцевих жителів
Про це в facebook написав голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.
"Це дуже особливий для нас проєкт. У березні минулого року село Ягідне було повністю окуповане російськими військами. У місцевій школі російські військові організували штаб, а в підвалі навчального закладу примусово утримували цивільних – понад 370 мешканців села, з них 70 – діти. Під час утримання загинуло 10 мешканців Ягідного", - йдеться у дописі.
Наєм також додав, що рішенням уряду Ягідне стало одним із шести населених пунктів які будуть відновлюватися в рамках експериментального проєкту.
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Окрім цього, за його словами, Державне агентство відновлення спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури працюють над розробкою загальної концепції відновлення, передачею функцій замовника та проєктуванням.
Регіональна Служба відновлення також проведе громадські слухання щодо дизайн-коду будівель та споруд. Одним із першочергових завдань є реконструкція та модернізація житлових будинків у Ягідному. Це включатиме утеплення будівель, заміну покрівель, вікон та вхідних дверей. Крім того, планується проведення реконструкції вулиць, встановлення нових парканів та покриття доріг.
Загалом в межах населеного пункту є близько 120 об'єктів комунальної та приватної власності. У цьому році планується відновлення житлових будинків у першу чергу.
Окрім житлових будинків, у Ягідному створять меморіал навколо підвалу школи, який був місцем трагічних подій під час окупації.
- 4 квітня 2022 року голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус показав світлини підвалу Ягідного, де російські окупанти тримали у заручниках понад 150 місцевих жителів.
- 3 квітня віцеканцлер Німеччини Роберт Габек і генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич прибули у Ягідне на Чернігівщині, де на власні очі побачили наслідки окупації.
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