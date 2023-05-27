Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"Я вважаю, що ми відбудовуємося дуже швидкими кроками. У Ягідному - 176 будинків, наразі понад 100 вже відбудованих, також 16 вщент зруйнованих, 7 з яких будується", - каже голова Іванівської громади.

На початку квітня минулого року майже всі місцеві жителі Ягідного виїхали в інші села та міста України, а також за кордон.

"У травні 2022 року ми почали робити ремонти. Нам допомагала держава матеріалами, добровольці працювали літо - осінь, допомагали нам ремонтувати будинки. Таким чином ми змогли повернути людей у свої домівки. Нині в Ягідному понад 85% людей проживають вдома", - розповіла Олена Швидка.

Відбудовувати село допомагали й міжнародні партнери, зокрема Латвія надала матеріали для будівництва декількох будинків й автобус для дітей.

Проте, школу та садочок нині діти не відвідують, школярів підвозять до закладу освіти у сусідньому населеному пункті.

Пані Олена наголосила, що мешканці досі бояться, що історія може повторитися й ворог повернеться, проте вірять у ЗСУ та чекають перемоги.