До села Ягідне на Чернігівщині повернулися понад 85% жителів, - очільниця громади
Голова Іванівської громади в Чернігівській області Олена Швидка розповіла, що понад 85% жителів села Ягідне повернулися за час деокупації додому
Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".
"Я вважаю, що ми відбудовуємося дуже швидкими кроками. У Ягідному - 176 будинків, наразі понад 100 вже відбудованих, також 16 вщент зруйнованих, 7 з яких будується", - каже голова Іванівської громади.
На початку квітня минулого року майже всі місцеві жителі Ягідного виїхали в інші села та міста України, а також за кордон.
"У травні 2022 року ми почали робити ремонти. Нам допомагала держава матеріалами, добровольці працювали літо - осінь, допомагали нам ремонтувати будинки. Таким чином ми змогли повернути людей у свої домівки. Нині в Ягідному понад 85% людей проживають вдома", - розповіла Олена Швидка.
Відбудовувати село допомагали й міжнародні партнери, зокрема Латвія надала матеріали для будівництва декількох будинків й автобус для дітей.
Проте, школу та садочок нині діти не відвідують, школярів підвозять до закладу освіти у сусідньому населеному пункті.
Пані Олена наголосила, що мешканці досі бояться, що історія може повторитися й ворог повернеться, проте вірять у ЗСУ та чекають перемоги.
- 4 квітня 2022 року голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус показав світлини підвалу Ягідного, де російські окупанти тримали у заручниках понад 150 місцевих жителів.
- 3 квітня віцеканцлер Німеччини Роберт Габек і генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич прибули у Ягідне на Чернігівщині, де на власні очі побачили наслідки окупації.
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