Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він показав європейським політикам підвал школи, в якому російські окупанти 27 днів утримували українців у нелюдських умовах.

"Разом із віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком та Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич оглянули наслідки окупації російськими військами села Ягідне. Відвідали Ягіднянську загальноосвітню школу, у підвалі якої російські окупанти примусово утримували в антисанітарних умовах 367 цивільних українців. Мешканці Ягідного пройшли через страшні випробування. У підвалі були 27 днів. Вижили стоячи і сидячи", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що 11 людей у тому підвалі загинули.