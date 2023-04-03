Зеленський показав європейським політикам підвал школи на Чернігівщині, де окупанти 27 днів утримували українців
Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек і генсеком Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич прибули у Ягідне на Чернігівщині, де на власні очі побачили наслідки окупації
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він показав європейським політикам підвал школи, в якому російські окупанти 27 днів утримували українців у нелюдських умовах.
"Разом із віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком та Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич оглянули наслідки окупації російськими військами села Ягідне. Відвідали Ягіднянську загальноосвітню школу, у підвалі якої російські окупанти примусово утримували в антисанітарних умовах 367 цивільних українців. Мешканці Ягідного пройшли через страшні випробування. У підвалі були 27 днів. Вижили стоячи і сидячи", - розповів Зеленський.
Він зазначив, що 11 людей у тому підвалі загинули.
- Уранці 3 квітня до України прибули генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич та федеральний міністр економіки Роберт Габек.
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