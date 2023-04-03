Генсек Ради Європи та віцеканцлер Німеччини прибули до України
Уранці 3 квітня до України прибули генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич та федеральний міністр економіки Роберт Габек
Про це інформує перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар.
"Раді вітати генеральну секретарку Марію Пейчинович Бурич у Києві. Подякували за ініціативу створити Реєстр збитків, завданих російською агресією", - написала Джеппар.
Повідомляється, що обговорювали необхідні кроки для відновлення справедливості та притягнення російських військових злочинців до відповідальності.
Також сьогодні до України прибув федеральний міністр економіки Роберт Габек з невеликою делегацією представників німецького бізнесу, пише Spiegel Online GmbH.
"Ми віримо, що вона (Україна, - ред.) переможе, що вона буде відбудована, що є інтерес Європи не тільки підтримати, яка цього потребує, але що Україна також буде економічно сильним партнером у майбутньому", - сказав на вокзал у Києві Габек.
Візит має дати Україні надію на повоєнну відбудову та співпрацю у сфері енергетики: "Бізнес-делегація, яка дає Україні надію, що буде відбудова після війни".
Це перша поїздка міністра в Україну від 24 лютого 2022 року - і вперше в історії на посаді федерального міністра.
- Також сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський прибуде з офіційним візитом до Варшави у середу, 5 квітня.
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