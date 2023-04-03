Генсек Ради Європи та віцеканцлер Німеччини прибули до України

Про це інформує перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар.

"Раді вітати генеральну секретарку Марію Пейчинович Бурич у Києві. Подякували за ініціативу створити Реєстр збитків, завданих російською агресією", - написала Джеппар.

Повідомляється, що обговорювали необхідні кроки для відновлення справедливості та притягнення російських військових злочинців до відповідальності.

Також сьогодні до України прибув федеральний міністр економіки Роберт Габек з невеликою делегацією представників німецького бізнесу, пише Spiegel Online GmbH.

"Ми віримо, що вона (Україна, - ред.) переможе, що вона буде відбудована, що є інтерес Європи не тільки підтримати, яка цього потребує, але що Україна також буде економічно сильним партнером у майбутньому", - сказав на вокзал у Києві Габек.

Візит має дати Україні надію на повоєнну відбудову та співпрацю у сфері енергетики: "Бізнес-делегація, яка дає Україні надію, що буде відбудова після війни".

Це перша поїздка міністра в Україну від 24 лютого 2022 року - і вперше в історії на посаді федерального міністра.