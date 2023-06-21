Учасники акції – юні волонтери Гончаренко центру та учні шахового гуртка зі Жмеринки власноруч зробили різнобарвні паперові літачки, на яких написали побажання Україні – "Нам потрібні крила!", "Дайте нам крила!", "Україні потрібні F-16!" – а потім запустили їх у небо.

Волонтери вірять, що сила у повітрі – може повернути хід подій на фронті.

"Міноборони заявляє, що для звільнення України необхідно 48 винищувачів F-16. І зараз українські пілоти вже починають проходити навчання. Ми хочемо підтримати наших захисників, показати, що цінуємо їх, віримо в них. Тому ми зробили близько сотні паперових літачків, розписали їхні крила побажаннями перемоги та процвітання України. Ми запускаємо в небесну блакить наші літачки з дитячими мріями, які обов’язково реалізуються та здійсняться!", – наголосила директорка Гончаренко центру в Жмеринці Катерина Семесь.

Гончаренко центри — це найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних відкритих освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована Олексієм Гончаренком у 2021 році для надання сучасної, якісної та доступної освіти українцям у різних куточках країни. Зараз у понад 20 центрах викладають англійську дітям та дорослим, готують підлітків до іспитів, проводять курси з фінансової та медіаграмотності тощо. З лютого 2022 року мережа переформатувалась у волонтерські хаби, які допомагають переселенцям та військовим, але продовжує працювати в освітньому напрямку.