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Діти в Жмеринці провели акцію на підтримку українських пілотів

21 червня, 2023 середа
15:31
Новини

Діти-вимушені переселенці та місцеві жителі запустили в небо паперові літачки на честь подяки західним партнерам за передачу літаків F-16

Учасники акції – юні волонтери Гончаренко центру та учні шахового гуртка зі Жмеринки власноруч зробили різнобарвні паперові літачки, на яких написали побажання Україні – "Нам потрібні крила!", "Дайте нам крила!", "Україні потрібні F-16!" – а потім запустили їх у небо.

Волонтери вірять, що сила у повітрі – може повернути хід подій на фронті.

"Міноборони заявляє, що для звільнення України необхідно 48 винищувачів F-16. І зараз українські пілоти вже починають проходити навчання. Ми хочемо підтримати наших захисників, показати, що цінуємо їх, віримо в них. Тому ми зробили близько сотні паперових літачків, розписали їхні крила побажаннями перемоги та процвітання України. Ми запускаємо в небесну блакить наші літачки з дитячими мріями, які  обов’язково реалізуються та здійсняться!", – наголосила директорка Гончаренко центру в Жмеринці Катерина Семесь.

Гончаренко центри — це найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних відкритих освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована Олексієм Гончаренком у 2021 році для надання сучасної, якісної та доступної освіти українцям у різних куточках країни. Зараз у понад 20 центрах викладають англійську дітям та дорослим, готують підлітків до іспитів, проводять курси з фінансової та медіаграмотності тощо. З лютого 2022 року мережа переформатувалась у волонтерські хаби, які допомагають переселенцям та військовим, але продовжує працювати в освітньому напрямку.

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