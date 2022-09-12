​​Дитячий гурт "Орелі" проводить у Києві імпровізовані концерти, кошти від яких йдуть українським захисникам

За кілька виступів дітям вдалось назбирати 50-т тис. грн. Волонтери збирають на дрон для друзів, що служать в 95 окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ.

Учасникам ансамблю від 11 до 19 років і майже всі вони — мультиінструменталісти.

Граючи в різних місцях у Києві, діти не просто розважаються, а й збирають гроші для українських захисників. Минулого разу, за менш ніж дві години вдалося одержати 2 тисячі грн.

11-річний Іван — найменший учасник команди, грає на сопілці та бубоні. Розповідає, що рішення допомагати ЗСУ стало для маленьких музикантів спільним та одностайним. Вторговані гроші плануються на купівлю дрона для 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Всього на купівлю "пташки" потрібно чверть мільйона грн, діти зібрали вже п’яту частину від необхідного.



Окрім корисної ініціативи, діти щасливі зустрітися та поспілкуватися з ровесниками в епоху онлайн-навчання. 12-річна Софія в оркестрі грає на бубні, дівчина не киянка, тому заради виступів щовихідних проїжджає майже 200 кілометрів

Послухати народну українську музику можна щосуботи та неділі в центрі Києва, зокрема на Бессарабській та Контрактовій площах.

Долучитися до збору коштів також можна онлайн за посиланням.



