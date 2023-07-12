Дія візьме участь у розробці Європейського цифрового гаманця
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що невдовзі українська Дія доєднається до розробки нового європейського сервісу, за допомогою якого можна буде відкривати банківські рахунки онлайн та мати документи в телефоні
Про це він написав у соцмережах.
"Зараз консорціум POTENTIAL (PilOTs for European Digital Identity Wallet) працює над розробкою європейського сервісу, який допоможе відкривати банківські рахунки онлайн, мати документи в смартфоні тощо", - зазначив Федоров.
Команда Мінцифри презентувала можливості Дії на зустрічі міжнародного консорціуму, що відбувся в Парижі. Українські розробники показали європейським колегам, як з Дією відкрити банківський рахунок за хвилину, створити електронний підпис та користуватися цифровими документами.
За словами Федорова, учасники форуму неодноразово відзначали Україну як державу, яка робить відчутні успіхи в диджиталізації на шляху до ЄС, попри виклики війни. Крім цього, особливу відзнаку наша держава отримала від французького міністра цифрових технологій Жана-Ноеля Барро.
"Дякую за високу оцінку українського продукту. Круто, що саме технологічні розробки наближають Україну до ЄС", - додав міністр цифрової трансформації.
- 31 травня Мінцифри отримало міжнародну нагороду "Партнер 2023 року" від Академії електронного управління за розробку сервісу Дія.Підпис-EU, який відповідає стандартам ЄС.
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