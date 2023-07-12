Про це він написав у соцмережах.

"Зараз консорціум POTENTIAL (PilOTs for European Digital Identity Wallet) працює над розробкою європейського сервісу, який допоможе відкривати банківські рахунки онлайн, мати документи в смартфоні тощо", - зазначив Федоров.

Команда Мінцифри презентувала можливості Дії на зустрічі міжнародного консорціуму, що відбувся в Парижі. Українські розробники показали європейським колегам, як з Дією відкрити банківський рахунок за хвилину, створити електронний підпис та користуватися цифровими документами.

За словами Федорова, учасники форуму неодноразово відзначали Україну як державу, яка робить відчутні успіхи в диджиталізації на шляху до ЄС, попри виклики війни. Крім цього, особливу відзнаку наша держава отримала від французького міністра цифрових технологій Жана-Ноеля Барро.

"Дякую за високу оцінку українського продукту. Круто, що саме технологічні розробки наближають Україну до ЄС", - додав міністр цифрової трансформації.