Мінцифри отримало міжнародну нагороду від Академії електронного управління за Дія.Підпис
Мінцифри отримало міжнародну нагороду "Партнер 2023 року" від Академії електронного управління за розробку сервісу Дія.Підпис-EU, який відповідає стандартам ЄС
Про це пише міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Федоров розповів, що Україна стала першою країною, яка не є членом ЄС, проте чий електронний підпис визнається в Європейському Союзі.
"З березня український електронний підпис став сумісним з платформою електронного підпису Європейської комісії. Україна стала першою країною — не членом ЄС, яка отримала таку можливість. І це ще один спосіб для Європейського Союзу відкрити свої кордони для українців. Цього разу — цифрові", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що робота над визнанням українського е-підпису країнами ЄС розпочалася ще у 2017 році. За словами Федорова, це відкриває нові можливості для українців та бізнесу.
"Загалом внесено зміни до понад 70 законів для визнання українських електронних довірчих послуг у ЄС. Це відкриває нові можливості для українців та бізнесу. Тобто ви можете підписати контракт з європейським партнером із Дія.Підписом", - пояснює міністр.
Довідково. Дія.Підпис-EU — це унікальна та захищена технологія, яка дозволяє підписати документ, кліпнувши очима.
Академія електронного управління (eGA) — спільна ініціатива уряду Естонії, Інституту відкритого суспільства та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй. Працює в Україні з 2012 року, починаючи з органів місцевого самоврядування, а з 2014 року підтримує уряд України.
- 23 травня послуга обміну і відновлення посвідчення водія стала доступною в Дії. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є виключно цифровим і дійсним на території України.
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