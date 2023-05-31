Про це пише міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров розповів, що Україна стала першою країною, яка не є членом ЄС, проте чий електронний підпис визнається в Європейському Союзі.

"З березня український електронний підпис став сумісним з платформою електронного підпису Європейської комісії. Україна стала першою країною — не членом ЄС, яка отримала таку можливість. І це ще один спосіб для Європейського Союзу відкрити свої кордони для українців. Цього разу — цифрові", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що робота над визнанням українського е-підпису країнами ЄС розпочалася ще у 2017 році. За словами Федорова, це відкриває нові можливості для українців та бізнесу.

"Загалом внесено зміни до понад 70 законів для визнання українських електронних довірчих послуг у ЄС. Це відкриває нові можливості для українців та бізнесу. Тобто ви можете підписати контракт з європейським партнером із Дія.Підписом", - пояснює міністр.

Довідково. Дія.Підпис-EU — це унікальна та захищена технологія, яка дозволяє підписати документ, кліпнувши очима.

Академія електронного управління (eGA) — спільна ініціатива уряду Естонії, Інституту відкритого суспільства та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй. Працює в Україні з 2012 року, починаючи з органів місцевого самоврядування, а з 2014 року підтримує уряд України.