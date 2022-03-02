Для боротьби з Росією в Україну їдуть більше тисячі добровольців з 16 країн світу, - Кулеба
Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що більше тисячі добровольців вже їдуть в Україну з 16 країн світу, щоб допомогти у війні з Росією
Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"З 16 країн світу в Україну вже їдуть добровольці, які готові пліч-о-пліч з українським народом боротися з агресором", - зазначив міністр.
Кулеба додав, що їх чисельність перевищила тисячу осіб і заявки продовжують надходити.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 31.15
-
EUR
Купівля 32.7Продаж 34.78
- Актуальне
- Важливе