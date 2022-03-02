Для боротьби з Росією в Україну їдуть більше тисячі добровольців з 16 країн світу, - Кулеба

Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"З 16 країн світу в Україну вже їдуть добровольці, які готові пліч-о-пліч з українським народом боротися з агресором", - зазначив міністр.



Кулеба додав, що їх чисельність перевищила тисячу осіб і заявки продовжують надходити.

