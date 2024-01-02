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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Для чого знову дискредитують Залужного?

Олексій Петров
2 січня, 2024 вiвторок
12:05
Погляд Олексій Петров

Це дивно, але в Україні, яка десятий рік веде війну за своє існування, певні політичні кола, вирішили вдарити з тилу по вищому військовому керівництву країни

Люди, чиї політичні боси ще два роки тому казали, що армію збільшувати не зможемо, бо асфальт важливіший, зараз вчепились зубами у військовий чобіт Головнокомандувача ЗСУ.

З посмішкою спостерігаю за черговою дешевою компанією свідомої, до речі, дискредитації вищого військового керівництва України. На це раз атака йде під назвою "ахахахаааа… доктор філософії". Одні йолопи намагаються створити мем і вже поспіхом згодовують його медійним товстолобикам, які ще раніше були нагодовані "американськими кунгами, рейтингом борщу та вбитим братом". Нагодовані, але їм завжди мало. Причому споживачі цієї "їжі" настільки примітивні, що неспроможні навіть увімкнути мозок, щоби знайти трохи більше інформації.

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Що ж, зроблю це за них.

Так, дійсно! Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний отримав (увага) четверту вищу освіту, захистивши дисертацію з права та отримавши відповідний науковий ступінь. (Хоча, кажуть, що це вже пʼята його вища освіта). До цього він був… ні, не у Вищій лізі КВК на Росії, або проходив "університети" в помічниках у нукерів Януковича, а навчався в Острозькій академії. Так! В тій самій, яка була заснована у 16 столітті князем Костянтином Острозьким. І там Валерій Залужний навчався на факультеті, "Міжнародних відносин".

А ще до цього, майбутній Головнокомандувач ЗСУ закінчив Національний університет оборони. І як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії.

Чим в ті самі часи займалися ті, хто зараз організував та спрямував потужну інформаційну атаку на Головнокомандувача ЗСУ? На це питання відповідь знайдіть самі.

Джерело

Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
освіта
політика
Війна з Росією
Валерій Залужний
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