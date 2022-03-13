Для евакуйованих дітей запускають Всеукраїнську школу онлайн

З цією метою "щоб не допустити незворотних втрат у освіті" під спільною егідою Міністерства освіти і науки та компанії Google Україна починає роботу Всеукраїнська школа онлайн (ВШО). Про це із посиланням на заяву відомства передає Еспресо.TV.



"Для зручності організації цього процесу для великої кількості дітей, зокрема евакуйованих, Міністерство освіти і науки України спільно з компанією Google Україна створило Всеукраїнський онлайн розклад", - йдеться у повідомленні.

Інтерактивний розклад містить посилання на матеріали з різних ресурсів (Всеукраїнська школа онлайн, телеуроки, підручники тощо) для предметів згідно з поточним календарно-тематичним плануванням.



Читайте також: Вчителів не можна відправляти у примусові відпустки: роз'яснення МОН

Онлайн-розклад реалізується на базі інтерактивного Google-календаря, до якого в режимі реального часу матимуть доступ усі охочі. Розклад розроблено для учнів 1-11 класів. Усі бажаючі можуть використовувати ВШО, де містяться відеоуроки, конспекти, тестові завдання, є Кабінет вчителя, який дистанційно може тримати зв'язок з учнем, а також для якої розроблено мобільний застосунок.

Окрім того, оскільки у багатьох регіонах все ще залишається недостатньо якісний зв'язок та доступ до інтернету, Міносвіти спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України та партнерами з понеділка, 14 березня, запускають на українському телебаченні трансляцію уроків для 5-11 класів.



Розклад занять буде оприлюднено на офіційних каналах МОН, а також на ТБ-каналах.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb