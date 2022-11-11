"Для нас будь-яка погода – льотна! Усім продуктивного дня!": як міноборони РФ уникнули подробиць про ситуацію на Херсонщині
У вечірньому загарбницькому зведенні міноборони Росії уникнуло подробиць про ситуацію на Херсонщині, натомість у ранковому повідомленні побажали усім "продуктивного дня"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
О 22:59 терористи з міноборони Росії не поділились подробицями стосовно ситуації на Херсонському напрямку, натомість коротко заявили, що "маневр здійснюється у суворій відповідності до затвердженого плану".
Оперативне командування "Південь" ж повідомляє, що артилерія ЗСУ виконала понад півсотні завдань: нищить логістику та систему управління окупантів.
ОК "Південь" наголосили, що "окупанти екстрено пакуються у плавзасоби та тікають через Дніпро".
Натомість у своїх джерелах комунікації російські окупанти продовжують уникати подробиць про ситуацію на Херсонщині.
О 4:01 міноборони РФ побажали усім "продуктивного дня".
- В ОК "Південь" також розповіли, що ситуація на їхньому напрямку залишається стабільно напруженою, а ЗСУ продовжують просуватись ближче до лівого берега Дніпра.
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