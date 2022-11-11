Про це повідомляє Еспресо.TV.

О 22:59 терористи з міноборони Росії не поділились подробицями стосовно ситуації на Херсонському напрямку, натомість коротко заявили, що "маневр здійснюється у суворій відповідності до затвердженого плану".

Оперативне командування "Південь" ж повідомляє, що артилерія ЗСУ виконала понад півсотні завдань: нищить логістику та систему управління окупантів.

ОК "Південь" наголосили, що "окупанти екстрено пакуються у плавзасоби та тікають через Дніпро".

Натомість у своїх джерелах комунікації російські окупанти продовжують уникати подробиць про ситуацію на Херсонщині.

О 4:01 міноборони РФ побажали усім "продуктивного дня".

В ОК "Південь" також розповіли, що ситуація на їхньому напрямку залишається стабільно напруженою, а ЗСУ продовжують просуватись ближче до лівого берега Дніпра.

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