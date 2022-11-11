На південному фронті артилерія ЗСУ нищить логістику і систему управління окупантів

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Українська тактична авіація завдала 2 удари по місцях дислокації окупантів і техніки. За добу, 10 листопада, ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад півсотні завдань. ЗСУ продовжують нищити логістику ворога й руйнувати систему управління.

"Підтверджені втрати ворога складають 50 рашистів в пункті компактного проживання і зручного ураження, ще двома рашистами поповнено обмінний фонд. Шпигунські характеристики безпілотного ворожого розвідника типу "Орлан-10" нам добре відомі, тому й методи протидії у нас різноманітні, але ефективні: безпілотник збито, матеріали вивчаються фахівцями", - йдеться у звіті "Півдня".

Українські підрозділи знищили 3 танки та самохідну гаубицю "Мста-С", демілітаризовано 11 одиниць іншої авто-бронетехніки.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація на їхньому напрямку залишається стабільно напруженою, а ЗСУ продовжують просуватись ближче до лівого берега Дніпра.

У четвер, 10 листопада, російський агресор вдарив по Дніпропетровській області з "градів", "ураганів" і важкої артилерії.

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