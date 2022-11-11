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На південному фронті артилерія ЗСУ нищить логістику і систему управління окупантів

11 листопада, 2022 п'ятниця
03:54
війна з Росією ЗСУ

В оперативному командуванні "Південь" відзвітували, що артилерія ЗСУ виконала понад півсотні завдань і нищить логістику та систему управління окупантів

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Українська тактична авіація завдала 2 удари по місцях дислокації окупантів і техніки. За добу, 10 листопада, ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад півсотні завдань. ЗСУ продовжують нищити логістику ворога й руйнувати систему управління.

"Підтверджені втрати ворога складають 50 рашистів в пункті компактного проживання і зручного ураження, ще двома рашистами поповнено обмінний фонд. Шпигунські характеристики безпілотного ворожого розвідника типу "Орлан-10" нам добре відомі, тому й методи протидії у нас різноманітні, але ефективні: безпілотник збито, матеріали вивчаються фахівцями", - йдеться у звіті "Півдня".

Українські підрозділи знищили 3 танки та самохідну гаубицю "Мста-С", демілітаризовано 11 одиниць іншої авто-бронетехніки.

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