Росія обстріляла з "градів" Дніпропетровську область, постраждала 10-річна дитина
У четвер, 10 листопада, російський агресор вдарив по Дніпропетровській області з "градів", "ураганів" і важкої артилерії
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Міцність наших позицій ворог намагається випробовувати ударами безпілотними камікадзе типу "Ланцет" по наших позиціях в Бериславському районі. А тилові райони з мирним населенням прагне тримати в страху через постійні обстріли. Новоолександрівку ворог обстрілював з лівого берега системою "Град". Зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще кілька приватних обійсть. Без людських втрат", - йдеться у звіті.
У четвер, 10 листопада, росіяни гатили по Нікопольському районі Дніпропетровської області "градами", "ураганами" та важкою артилерією. У Мирівській сільській громаді постраждала 10-річна дитина, вона отримала осколкові поранення. Її стан стабільний.
- В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація на їхньому напрямку залишається стабільно напруженою, а ЗСУ продовжують просуватись ближче до лівого берега Дніпра.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.9
Купівля 39.9Продаж 40.58
-
EUR
Купівля 39.17Продаж 40.13
- Актуальне
- Важливе