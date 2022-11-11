Росія обстріляла з "градів" Дніпропетровську область, постраждала 10-річна дитина

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Міцність наших позицій ворог намагається випробовувати ударами безпілотними камікадзе типу "Ланцет" по наших позиціях в Бериславському районі. А тилові райони з мирним населенням прагне тримати в страху через постійні обстріли. Новоолександрівку ворог обстрілював з лівого берега системою "Град". Зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще кілька приватних обійсть. Без людських втрат", - йдеться у звіті.

У четвер, 10 листопада, росіяни гатили по Нікопольському районі Дніпропетровської області "градами", "ураганами" та важкою артилерією. У Мирівській сільській громаді постраждала 10-річна дитина, вона отримала осколкові поранення. Її стан стабільний.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація на їхньому напрямку залишається стабільно напруженою, а ЗСУ продовжують просуватись ближче до лівого берега Дніпра.

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