Для нас честь додати Україну до заявки на ЧС-2030, - президент Федерації футболу Португалії

Про це повідомляє Marca.

"Для нас честь додати Україну до заявки. Після вторгнення в Україну Португалія та Федерація футболу Португалії були частиною програми прийому українських родин. Ми відкриваємо двері футболу для тих, хто найбільше цього потребує. Для когось включення України в заявку може здатись неочікуваним, проте ми вважаємо це логічним і правильним. Ми не можемо бути байдужими до ситуації в Україні. Україна не зникне з нашої пам'яті", - сказав президент Федерації футболу Португалії Фернанду Гомеш.

Іспанія та Португалія спочатку планували подати спільну заявку на проведення ЧС-2030 удвох, але погодилися віддати Україні матчі групового раунду однієї з груп.

За інформацією британського видання The Times, ідея була схвалена президентом України Володимиром Зеленським та знайшла підтримку урядів Іспанії та Португалії.

Ініціатори долучення України до заявки переконані, що Україна у 2030 році відповідатиме необхідним для проведення турніру критеріям безпеки та відновиться після війни з Росією.

4 жовтня стало відомо, що Україна має намір доєднатися до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення фінальної частини чемпіонату світу - 2030.

5 жовтня уряд Іспанії погодився, аби Україна долучилася до її спільної з Португалією заявки на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року.

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