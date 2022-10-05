Про це повідомляє EFE.

За словами речниці уряду Іспанії Ізабель Родрігес, уряд підтримує ідею доєднання України до заявки на проведення матчів ЧС-2030.

"Звичайно, уряд підтримує включення України в нашу заявку, тому що це завжди добре, коли спорт поєднується з миром", - сказала Родрігес.

За інформацією британського видання The Times, ідея була схвалена президентом України Володимиром Зеленським та знайшла підтримку урядів Іспанії та Португалії.

Іспанія та Португалія спочатку планували подати спільну заявку на проведення ЧС-2030 вдвjх, але погодилися віддати Україні матчі групового раунду однієї з груп.

Ініціатори долучення України до заявки переконані, що Україна у 2030 році відповідатиме необхідним для проведення турніру критеріям безпеки та відновиться після війни з Росією.

Наразі на проведення чемпіонату світу-2023 офіційно не надійшла жодна заявка. Очікується, що головними конкурентами Іспанії, Португалії та України стануть Саудівська Аравія, Єгипет та Греція, які також планують подати спільну заявку.

4 жовтня стало відомо, що Україна має намір доєднатися до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення фінальної частини чемпіонату світу-2030.

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