Тарану і Зеленському в Раді вручили жіноче взуття через рішення взути військовослужбовиць у черевики на підборах для участі у параді

Фото оприлюднили агентство АрміяINFORM і Facebook-сторінка Міноборони.



"На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю. Цього року, наскільки мені відомо,вони вперше крокуватимуть у парадній форміі без зброї. Курсантки йтимуть у туфлях на підборах. Тому нині почали тренуватись ходити в цьому взутті", - розповів викладач Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка майор Євген Балабушка.



Військовослужбовиці поділилися враженнями від такого взуття, зазначивши, що в ньому крокувати складніше.



"Сьогодні вперше тренування відбувається у туфлях на підборах. Це трішечки важче, ніж у берцях, але ми стараємося", - розповіла курсантка Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Іванна Медвідь.



Водночас рішення Міноборони викликало обурення у суспільстві - міністерство звинуватили у сексизмі, а міністру Андрію Тарану та Верховному головнокомандувачу президенту Володимиру Зеленському народні депутатки від "Європейської Солідарності" презентували у Раді по парі черевиків на підборах.



"Депутатки "Європейської Солідарності" вручили міністру Тарану і Верховному Головнокомандуючому Зеленському підбори. Нехай сходять в них на парад!" - написала у Facebook нардепка Ірина Геращенко.



"Шокована інформацією про те, що жінки на параді в День Незалежності будуть на шпильках. Це що, взагалі, таке? Ми будуємо натовську армію чи сексистський заповідник совка? Невже в Міноборони не знають, що на війні дівчата ходять у берцях? Паради робляться, щоб продемонструвати війську народну любов і повагу, а не печерні уявлення керівництва країни про сучасну армію", - написала у Facebook нардепка від "ЄС" Іванна Климпуш-Цинцадзе.



"Міністерство оборони України, а шо за нова форма??? Це ми так рішучим кроком у НАТО йдемо? Одіньте вже мініюбочки тьолочкам, з підборами буде прикольно виглядати", - написав у Facebook активіст Олексій Цимбалюк.



"Сьогодні Міністерство оборони України опублікувало на своїй сторінці фото з тренувань розрахунку наших чарівних захисниць... Але друзі чому цього року над дівчатами вирішили познущатися і на парад вдягнути їх у туфлі з каблуком???? Що це за чергова безумна ідея????? При Порошенко такого точно не було!" - написав у Facebook ветеран ООС, депутат Київради від "ЄС" Олександр Погребиський.



"Міноборони "похвалилось" фото з підготовки до параду. Стройовий крок на підборах(( щоб що? Чи скінчиться колись цей парад ідіотизму? Пс. Коментарі до посту МО закрило. Комунікації однако", - написала у Facebook заступниця керівника секретаріату Уповноваженого щодо захисту державної мови Аліна Шпак.





















