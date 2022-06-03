Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УП.

"Перемовини треба продовжувати, коли в нас переговорна позиція буде посилена. А, в першу чергу, зараз вона може бути посилена за рахунок того, що зброя, яку нам постійно обіцяють міжнародні партнери, врешті-решт надійде в достатньому обсязі. Наші Збройні сили вже готові її застосовувати. І тоді, я думаю, можемо з посиленої переговорної позиції ініціювати новий раунд перемовин", - зазначив Арахамія.

На його думку, що пауза в переговорах обґрунтована, оскільки тривають "великі бої" на сході України.

17 травня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговорний процес про досягнення миру між Україною та Росією призупинено.