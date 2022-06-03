Для поновлення перемовин з РФ потрібна посилена позиція, - Арахамія
Голова української переговорної групи з росіянами Давид Арахамія заявляє, що Україна може ініціювати новий раунд перемовин з РФ, коли матиме посилену переговорну позицію
Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УП.
"Перемовини треба продовжувати, коли в нас переговорна позиція буде посилена. А, в першу чергу, зараз вона може бути посилена за рахунок того, що зброя, яку нам постійно обіцяють міжнародні партнери, врешті-решт надійде в достатньому обсязі. Наші Збройні сили вже готові її застосовувати. І тоді, я думаю, можемо з посиленої переговорної позиції ініціювати новий раунд перемовин", - зазначив Арахамія.
На його думку, що пауза в переговорах обґрунтована, оскільки тривають "великі бої" на сході України.
- 17 травня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговорний процес про досягнення миру між Україною та Росією призупинено.
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