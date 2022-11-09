Для туристів з інвалідністю склали топ-10 найзручніших міст світу

Про це інформує The Independent.

Мандрівники з обмеженими фізичними можливостями у межах дослідження, організованого CEO Valuable 500 – єдиної глобальної структури, що займається інтеграцією людей з обмеженими можливостями, назвали міста, де почувалися найкомфортніше. Відтак топ-10 найзручніших міст виглядає так: Амстердам (Нідерланди), Лас-Вегас (США), Нью-Йорк (США), Орландо (США), Париж (Франція), Шанхай (Китай), Лондон (Великобританія), Сінгапур (Сінгапур), Сідней (Австралія) і Токіо (Японія). Вибір зробили 3500 людей з Великобританії, США, Австралії, Китаю та Японії.

Респонденти оцінювали доступність кожного міста з огляду на транспорт, близькість житла до культурних пам’яток, магазинів, ресторанів, доступність інформації про доступність й інше.

Як зазначають в CEO Valuable 500, з огляду на те, що близько мільярда населення світу живе з інвалідністю і населення старіє, набирає щораз більшої актуальності, щоби в туристичному секторі працювати над задоволенням потреб доступності в усьому світі.

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